Saluzzo: giovane assolto dall’accusa di ricettazione di un telefono

Si è concluso in mattinata al Tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di I.M. che lo vedeva imputato di ricettazione di un cellulare. Il reato contestatogli trae origine da un furto di cellulari di alcuni calciatori avvenuto nel marzo 2019 presso i campi sportivi Damiano di Saluzzo.

In istruttoria era stata ricostruita la vicenda attraverso la testimonianza di un inquirente, che quella sera era intervenuto in loco: “Una volta individuati i proprietari, tra cui la parte civile, alla quale era stato rubato un cellulare Huawei 10, alcuni di loro ci hanno detto di aver riconosciuto I.M., a noi già noto, aggirarsi per la struttura in compagnia di un altro ragazzo a loro sconosciuto”.

Chiamato a testimone, un ragazzo minorenne. Imputato di reato connesso al tribunale dei minori, si è avvalso della facoltá di non rispondre. La sua posizione all'interno del procedimento, lo vedrebbe uno dei due presunti autori del furto al campo sportivo.

All'udienza era presenta anche la parte civile. "Ho saputo dai Carabinieri che il mio cellulare l'avesse I.M. Io lo conosco di vista".

In quel periodo Saluzzo, in piazza XX settembre, ospitava il luna park. "Ero alle giostre e sotto gli scalini che portano all'autoscontro ho visto la luce di un cellulare e l'ho raccolto e volevo restituirlo. Stavo telefonando a mia madre e in quel momento mi hanno fermato i carabinieri chiedendomi di svuotare il marsupio. Ho tirato fuori il mio cellulare e il Huawei. Mi hanno detto che ero nei guai perchè poteva era rubato. Mi sono innvervosito, mi fermano spesso. L'ho spaccato a terra." queste le dichiarazioni di I.M.

“La reazione del ragazzo di gettare il cellulare a terra è stata dettata dall’ansia di essere fermato dai carabinieri. Il furto è avvenuto verso le 20/20.30 di sera. I.M. è stato fermato prima delle 21. In un così breve tempo, puó essere avvenuta una ricettazione?” queste le parole del difensore dell’imputato, l’avv. Ambrassa.

Il giudice, non riconoscendo la responsabilitá penale del giovane, l’ha assolto per insussistenza del fatto.