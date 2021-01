Mercato del lavoro, un dibattito costruttivo per i giovani della provincia

Sabato 16 gennaio si è svolto in diretta online il webinar “Guardiamo insieme al mercato del lavoro”, organizzato dai Pianeti Scuola-Cultura e Giovani della “Galassia Granda” dell’Associazione Insieme, rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie sulla scelta post-diploma. L’evento non si è sviluppato in una mera presentazione dei diversi percorsi di studi presenti nel territorio, bensì si è incentrato su un dinamico confronto con alcuni esponenti di rilievo nell’attuale panorama professionale per riflettere sulla domanda e offerta del mondo del lavoro e sulle opportunità che i giovani possono cogliere nell’attuale scenario socio-imprenditoriale.



Sotto la guida del dottor Roberto Verano, psicologo e consulente politiche attive mercato del lavoro, sono intervenuti il dottor Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il professor Paolo Fino, ordinario del Politecnico di Torino e referente della sede di Mondovì, la dottoressa Ines Gaveglio, responsabile servizio ricerca e personale di Confindustria Cuneo, Francesca Nota, Presidente del Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Cuneo, ed Eliana Davila, Presidente della Consulta Provinciale degli studenti.



I temi affrontati sono stati molteplici: dalle competenze trasversali, che vanno oltre il percorso di studi che si intraprende e in che modo “allenarle”, all’eccesso di egoismo in un contesto lavorativo incentrato sulla carriera. La riflessione è continuata sull’importanza della formazione continua delle risorse umane per la crescita delle persone, che inevitabilmente ha riflessi sulla crescita di un’azienda o dell’ambiente in cui si lavora. È emerso inoltre come il nostro territorio provinciale sia ricco di opportunità e di potenzialità, sia dal punto di vista scolastico che professionale, e che occorre quindi riconoscere e sfruttare questi elementi.



Hanno introdotto Andrea Girard e Luca Vender, rispettivamente i coordinatori del Pianeta Scuola-Cultura e dei Giovani: «Siamo molto soddisfatti delle argomentazioni e della modalità con le quali è stato affrontato il dibattito, per questo ringraziamo Roberto Verano per averci messo a disposizione la sua indiscutibile competenza ed esperienza nel campo. Oltre a tutti coloro che sono intervenuti al webinar, il ringraziamento va anche ai componenti dei nostri due gruppi che hanno lavorato insieme per la buona riuscita dell’evento, in particolare a Federico Calzia, Claudio Alberto, Fabrizio Buffa e Paolo Riberi».



Conclude Marcello Cavallo, Presidente di Insieme: «Esprimo la mia soddisfazione per l’eccellente riuscita dell’iniziativa che è stata seguita da tantissime persone, di cui molti giovani, che continuano a guardare la registrazione del webinar su Facebook».