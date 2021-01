Gadget personalizzati e merchandising aziendale: le tendenze 2021

Il 2021 è carico di tante aspettative: sarà l’anno della rinascita, l’anno che ci traghetterà fuori dalla pandemia, l’anno dove forse potremo ricominciare una vita normale. Un anno dove eventi, concerti, promozioni dovrebbero vedere una ripartenza, seppur con le dovute precauzioni.

Ecco allora che anche il mercato dei gadget personalizzati utilizzati dalle aziende per promuoversi, delinea le sue nuove tendenze per l’anno, in base sia alle ultime richieste dei clienti che alla prospettiva economica futura.

I primi oggetti di interesse sono quelli legati alla prevenzione, parola che ormai è diventata di uso quotidiano. Articoli come mascherine, gel igienizzanti per le mani e tutti quegli accessori che ci permettono di evitare il contatto con le superfici saranno utili, sicuramente per la prima parte dell’anno. Tra questi spiccano tutti i gadget personalizzati antibatterici, trattati con una soluzione che li protegge da muffe o agenti esterni e non fa depositare batteri nocivi per la nostra salute sulle loro superfici. Regalare qualcosa di estremamente utile e attuale fa il gioco dei marchi, che vogliono coccolare i clienti e vogliono che i loro oggetti logati vengano usati per garantirsi più impression possibili day by day. Un altro tema che sta particolarmente a cuore alle aziende in questo periodo è garantire ai dipendenti di poter lavorare in smart working alle stesse condizioni dell’ufficio. Vale a dire con le stesse comodità e con oggetti utili per svolgere al meglio il proprio lavoro. È qui che arriva l’intuizione che, regalando gadget personalizzati da ufficio, si accresca il senso di appartenenza all’azienda, oltre che fornire di fatto oggetti di uso quotidiano molto utili. Ecco allora che le classiche penne personalizzate con i loro porta penne, mouse pad, agende, notebooks ed altri strumenti da scrivania, diventano gadget super quotati in questo momento. Accanto all’impossibilità di partecipare ad aperitivi, feste o altre situazioni dove occorra sfoggiare look eleganti e raffinati, nasce l’esigenza di rifornire l’armadio di capi casual e sportivi in modo da poter essere super cool anche in contesti meno formali. L’idea di regalare felpe personalizzate o t-shirt logate sarà sicuramente una delle migliori dell’anno. Ancora una volta, scegliere una bella creatività da stampare, magari con un messaggio positivo, accompagnato dal proprio logo, non fa che avvicinare al brand. Il fatto di scegliere capi che verranno indossati frequentemente poi, fa sì che il marchio sia sempre sott’occhio e venga inconsciamente ricordato. Un altro tema che continuerà ad essere in prima linea è quello della sostenibilità. Anche nel mercato dei corporate gifts ormai sono sempre maggiori, anno dopo anno, le richieste di gadget ecologici, che siano realizzati con materiali naturali, con bioplastiche, o con elementi ricavati dagli scarti dell’agricoltura e alimentari. Alcuni esempi tra gli articoli promozionali più in voga sono le shopper in cotone biologico naturale, gli oggetti in fibra di paglia di plastica o quelli in fibra naturale di bambù come borracce, oggetti da scrivania, pettini, lunch box… Un altro orientamento delle aziende sta nel ricercare qualcosa di particolarmente innovativo ed originale, che dia un senso di unicità al brand che lo deve regalare. In questo caso si punta a stupire il cliente ed a fargli avere qualcosa di esclusivo, come il marchio che ci trova stampato sopra. Per andare avanti con questa idea serve aprire una produzione di gadget personalizzati ad hoc, con tempi di consegna un po' più lunghi ma…ne vale sicuramente la pena!

Concludendo, la migliore soluzione per chi cerca articoli promozionali seguendo tutte le nuove tendenze è senza dubbio HiGift, il negozio online dove si può trovare un assortimento di oltre 4.000 articoli, personalizzabili ed acquistabili in pochi click, con consegne veloci e senza minime quantità da rispettare. Per gli articoli tailor made invece, Gadget Lab è l’azienda giusta che ti aiuterà nel realizzare l’oggetto che hai in mente, per produzioni di modesti o grandi quantitativi.