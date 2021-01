Tunnel di Tenda, Nicola Prisco è il commissario: "Si riprendano il prima possibile i lavori, è l'unica cosa che conta"

Sarà il funzionario dell’ANAS Nicola Prisco il commissario individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affrontare la complessa questione della viabilità Francia-Italia a seguito dei devastanti effetti della “tempesta Alex” dell’ottobre scorso.

Una tematica – quella della disastrata condizione dei collegamenti transfrontalieri – che ha tenuto banco spesso, negli ultimi mesi, nel consiglio comunale e nelle commissioni della città di Cuneo: l’ultimo documento in ordine di tempo – presentato dalla consigliera Laura Menardi, tra le anime dell’amministrazione comunale che più si sono spese sull’argomento – è un’interpellanza che verrà affrontata e discussa nel corso del primo consiglio comunale del 2021.

“Una bella notizia: la definizione di un commissario era un passaggio che abbiamo richiesto a gran voce sin da subito, e a fronte del quale eravamo in serio ritardo rispetto alla Francia” ha sottolineato Menardi, interpellata sull’argomento.

“Ora abbiamo una figura che può aiutare a velocizzare i processi e la disponibilità economica per iniziare a risolvere la situazione; è necessario farlo nel più breve tempo possibile – ha proseguito la consigliera - . Il commissario dovrà dialogare con gli enti comunali del territorio e con quelli provinciali per cercare di rimuovere i tanti ostacoli: di sicuro c’è che serva procedere con il progetto di tunnel che già c’è, è tardi per tornare indietro e cambiare idea”.

Unica nota stonata per Menardi, è la discesa in campo di un “tecnico”: “Avremmo preferito per la nomina una figura del territorio, dotata delle capacità tecniche e politiche e della lungimiranza per far bene, come l’ingegner Giuseppe Menardi. Insomma, ANAS la conosciamo e le lungaggini burocratiche sono sempre dietro l’angolo; a questo punto sarà compito della politica del territorio, quello di vigilare lungo tutto il percorso”.

Soddisfatto anche l’assessore Mauro Mantelli – che spesso si è trovato a rispondere alle istanze della consigliera - : "La definizione di un commissario è un passaggio che ci si aspettava e di cui personalmente sono contento, un vero passo avanti in positivo – ha aggiunto - . Sono anche favorevole alla scelta “tecnica”: per arrivare davvero alla soluzione di un problema così grosso serve una figura esterna al territorio, che tenga le fila dei rapporti anche con le autorità francesi”.