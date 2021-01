"Per l'impegno profuso durante la pandemia": il riconoscimento di Verzuolo ai sanitari

"Per l'impegno profuso durante la pandemia".

Recita così la targa con il riconoscimento che l'Amministrazione comunale di Verzuolo, ha voluto consegnare ai medici ed agli infermieri presenti sul territorio della cittadina.

La consegna del riconoscimento, da parte del sindaco Giancarlo Panero, è avvenuta a dicembre. E - da oggi, 27 gennaio - la targa campeggia su uno dei muri della Casa della Salute di Verzuolo.

Per l'occasione, erano presenti - come testimoni d'eccezione - i fratelli Bernard e Martin Dematteis, campioni di corsa in montagna, insieme ad una piccola delegazione di operatori sanitari, in rappresentanza di tutti i colleghi che quotidianamente sono impegnati nell'assistenza sul territorio.