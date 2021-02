Atelier-software: il gestionale moda di ultima generazione n.1 in Italia

Atelier-software è l’evoluzione di Atelier 98 e fornisce allo staff della tua azienda tutti gli strumenti di un gestionale di abbigliamento e tutte le funzionalità aggiuntive per permettere a te imprenditore del fashion di cogliere le opportunità di vendita verso nuovi canali e nuovi mercati.

Con un unico strumento centralizzato del gestionale Atelier aggiungi i dati essenziali anche mentre ti muovi in magazzino e vendi su Amazon e su 100 altri marketplace europei, asiatici.. oltre che sul tuo sito e-commerce.

Tutte le funzionalità di Atelier software sono state progettate specificamente per un software di moda e abbigliamento ed evolvono continuamente per renderlo sempre più multicanale e per consentire di sviluppare la vendita on-line anche se non hai o non intendi investire in un sito E-commerce.

Cos'è Atelier-software e come funziona?

Atelier ti consente di gestire e controllare in tempo reale tutto il flusso delle tue attività di magazzino e di negozio, a partire da ordini e consegne che puoi gestire anche dall’App dello smartphone per agire rapidamente e arricchire i dati al volo.

In questo modo sei pronto per monitorare il magazzino e i negozi da mobile ovunque ti trovi e per vendere online contemporaneamente su illimitati marketplace moda, attivabili anche senza la necessità di un sito web.

L'operatività centralizzata permette di sfruttare a pieno le campagne e le potenzialità del CRM e di consultare report e statistiche per monitorare da un unico punto tutte le vendite e tutte le aree del tuo business.

Il gestionale di abbigliamento Atelier è utilizzabile anche in cloud e le operazioni più importanti possono essere eseguite in maniera rapida e intuitiva dalle App del tuo smartphone, accedendo a funzionalità user-friendly fruibili mediante una guida online o grazie al supporto di un team di esperti sempre a disposizione.

A chi è adatto Atelier-software?

Tutte le aziende di abbigliamento e gli imprenditori del fashion piccoli o grandi hanno necessità di innovare il proprio team e i propri flussi operativi per sfruttare le nuove possibilità della vendita online, ma anche di adattarli continuamente alle sempre nuove evoluzioni.

Atelier è il software moda che supporta le organizzazioni fornendo uno strumento centralizzato efficiente e una vasta gamma di funzionalità che possono essere attivate per gestire le aziende in crescita: gestione di negozi, boutique di abbigliamento e grandi catene monobrand, sviluppo dei canali marketplace, del sito ecommerce e della logistica di magazzino a supporto della multicanalità.

A quali marketplace si connette Atelier-software?

Atelier è una piattaforma cloud che ti consente, in pochi passi e con un’unica procedura centralizzata di vendere su oltre 100 marketplace diversi. Nazionali e internazionali, asiatici ed europei come Amazon, Spartoo, Zalando, Farfetch, Miinto, Imtramirror e Secoo…

Associando il barcode pubblico e scattando le foto da una semplice App si amplificano le possibilità di pubblicazione automatica e istantanea su più canali.

Puoi anche differenziare e ottimizzare la pubblicazione, decidendo da un’unica maschera quali articoli pubblicare su ogni marketplace e a quali prezzi, controllando in ogni momento lo stock che viene sempre inviato da Atelier in tempo reale.

Anche gli ordini dai diversi canali sono scaricati immediatamente e si processano con funzionalità semplici di prelievo, preparazione pacco e stampa documenti.

Sincronizzazione Marketplace e E-Commerce con Atelier-software

Oltre a vendere sui marketplace Atelier sviluppa il tuo sito E-commerce, esattamente come lo vuoi tu, semplice e standard o completo e su misura. Puoi gestire in toto il sito direttamente dal gestionale e non da un ambiente esterno. Associa le foto con un click, aggiungi tutte le classificazioni e le descrizioni nella scheda centralizzata e la pubblicazione sul sito avviene istantaneamente.

Anche senza un vero e proprio sito web, con Atelier puoi creare i tuoi cataloghi per vendere su Facebook, Instagram e Google. Atelier ti attiva una semplice funzionalità carrello e in questo modo ricevi gli ordini provenienti dai social senza costi o investimenti.

Risparmi tempo e denaro con il software gestionale per abbigliamento

Atelier riduce al minimo la necessità di investire risorse e tempo, permettendo di pubblicare anche senza foto e descrizioni e di gestire in maniera efficiente e con un'unica procedura la spedizione degli ordini provenienti dai diversi canali.

Le App di Atelier ti permettono di scattare le foto e inserire i dati importanti direttamente dallo smartphone appena i capi arrivano, così da renderli immediatamente pubblicabili..

Opera direttamente il tuo personale, non devi sostenere i costi di un team esterno e dello shooting.

Così puoi anticipare tutti nella pubblicazione e cogliere le prime vendite.

Invece con la funzionalità di Atelier per associarti a pubblicazioni esistenti memorizzando il barcode pubblico vendi da subito e su più marketplace senza neppure la necessità di un team interno per creare i contenuti e le foto.

Atelier-software aumenta il numero di vendite on-line

Se attualmente vendi solo con il tuo sito e-commerce, Atelier ti consente di attivare nuovi canali strategici scegliendo da un’ampia gamma di marketplace per far crescere il tuo fatturato del 20, del 30 e del 50%.

Quanto costa Atelier-software?

Puoi scegliere di attivare postazioni e funzionalità di Atelier secondo le dimensioni attuali della tua azienda, anche con una postazione minima, che in cloud paghi mensilmente e a consumo, anche a partire da 50€, e puoi disdire quando vuoi. Puoi aggiungere postazioni o funzionalità avanzate e attivare nuovi marketplace in maniera modulare e flessibile, man mano che l’azienda cresce e pagando solo per ciò che utilizzi.