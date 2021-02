A Clavesana un corso per diventare soccorritori

“Cosa fare in una situazione d’emergenza?”, “Come poter dare concretamente un mano?”. Venerdì 26 febbraio, alle 20.30, il Gruppo dei Volontari del Soccorso di Clavesana presenta presso la propria sede (in corso Vittorio Olcese 3/A, nell’area artigianale della Fondovalle) il nuovo corso per aspiranti soccorritori. Senza impegno, per rispondere alle domande e vedere “con i propri occhi” cosa fa chi è volontario.

Per aderire al corso è sufficiente aver compiuto 18 anni, mettersi in gioco per “aiutare ad aiutare”, verso il prossimo, nei momenti di maggior difficoltà. Le attività del corso sono completamente gratuite, dopo i vari step formativi viene fornita l’abilitazione di “Volontario Soccorritore” e rilasciata l’abilitazione di operatore DAE (defibrillatore semiautomatico) valida su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni si può consultare la sede; contattare il numero 342 66 555 63 o seguire la pagina Facebook gvsclavesana e Instagram gvs_clavesana .