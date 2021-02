Ceva, l'acquedotto Costa – Canile – Matetto – Ferrazzi annulla le bollette del primo semestre 2020

Niente bollette dell'acqua per il primo semestre 2020 e uno sconto del 30% sul secondo.

L’Acquedotto Costa – Canile – Matetto – Ferrazzi, consorzio rurale che fornisce acqua alle località omonime di Ceva, alla luce della crescente diffusione del Coronavirus nella primavera del 2020, e dei conseguenti significativi impatti economici e sociali sull'intero Paese, ha deciso di annullare le bollette del primo semestre 2020.

"In questo frangente il consiglio di amministrazione ritenne opportuno fare la propria parte in favore dei cittadini, soci del consorzio. Inoltre in questo periodo di crisi, sanitaria, ma anche economica, crediamo che una bolletta in meno da pagare possa essere d’aiuto" - spiega il presidente del consorzio, Fabio Mottinelli - "In un momento di grave emergenza per l'Italia, molti fornitori di servizi essenziali hanno rinviato o dato la possibilità di rateizzare le bollette, questo significa che, passata la situazione di emergenza, si dovranno comunque pagare le bollette per i servizi che si stanno utilizzando in casa e nelle aziende. Siamo all’inizio del 2021 e ancora la situazione perdura, per cui abbiamo aggiunto, al provvedimento citato, lo sconto in bolletta del 30% sulle bollette del secondo semestre 2020 che verranno inviate nei prossimi giorni".

Sulla decisione assunta per Mottinelli aggiunge: "Il consorzio rurale conferma l'attenzione ai territori serviti, alle persone, alle attività ed alle aziende agricole ed abbiamo deciso, pur sapendo di poter andare incontro ad alcune difficoltà, tipiche della gestione di un consorzio come il nostro, di fare scelte coraggiose. Da un’indagine condotta si scopre che l’impatto dell’emergenza sanitaria sulle tasche degli italiani peserà, per ogni nucleo familiare, in media 479 euro. In un momento di complessità ed incertezza come questo, abbiamo scelto un provvedimento deciso, per dare risposte concrete".