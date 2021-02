Come si gioca a Sudoku Puzzles Online?

Il Sudoku è uno dei giochi di puzzle più popolari della storia. Il Sudoku è un puzzle digitale che stimola le capacità mentali e la memoria. Le basi di questo gioco risalgono al XVII secolo e al concetto del quadrato latino sviluppato dal matematico svizzero Leonhard Euler. Tuttavia, la sostituzione dei caratteri dell'alfabeto latino con i numeri non è avvenuta fino all'inizio del XX secolo. Sebbene le origini di questo puzzle rimangano oscure, si ritiene che Howards Garns, un architetto americano dell'Indiana, abbia creato il Sudoku. La pubblicazione delle sue classifiche nelle riviste Dell nel 1979 fu un successo e così iniziò la storia del gioco.

Le strategie del sudoku

L'obiettivo del Sudoku è riempire una griglia quadrata 9x9 con i numeri, in modo che ogni riga, colonna e sezione quadrata 3x3 contenga tutti i numeri da 1 a 9. Puzzle di logica, il Sudoku è anche un ottimo gioco di allenamento del cervello. Mentre giochi a Sudoku ogni giorno, vedrai rapidamente miglioramenti nella concentrazione e nella potenza del cervello. In pochissimo tempo, il gioco gratuito di Sudoku diventerà il tuo passatempo online preferito. Il popolare gioco di puzzle giapponese Sudoku si basa sulla disposizione logica dei numeri. Un gioco di logica online, il Sudoku non richiede abilità speciali in matematica o aritmetica; tutto ciò che serve è concentrazione.

I vantaggi del Sudoku online