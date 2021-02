Omegle e Chatroulette: i siti web più popolari per passare il tempo

Una "chat" è un mezzo di comunicazione molto apprezzato dagli utenti di Internet perché consente di incontrare nuove persone istantaneamente. Oggi, con i social network e gli smartphone, chattare fa ormai parte della nostra vita quotidiana. In questi tempi di emergenza sanitaria puoi chattare comodamente da casa tua e conoscere centinaia di ragazze e ragazzi senza mai uscire dalla porta.

Se ti sei stancato di avere a che fare sempre con le stesse persone, Omegle e Chatroulette rappresentano un'ottima opportunità per conoscerne di nuove. Su queste piattaforme potrai scambiare messaggi e mostrarti in web cam con milioni di utenti in tutto il mondo.

Quando accedi a questi siti Web, un’altra persona a caso comparirà nella tua finestrella e potrai così conversare in chat o semplicemente potrai parlare in webcam. Stai tranquillo che la tua identità sarà al sicuro, infatti, queste chat sono anonime a meno che tu non dica a qualcuno chi sei. Sia tu che il tuo partner di chat potrete decidere quando interrompere la conversazione. Non sai mai chi incontrerai nella prossima chat ma puoi decidere se sarà un uomo o una donna quindi prima di iniziare imposta i filtri in base alle tue preferenze.

Prima di iniziare a chattare, devi anche decidere se desideri utilizzare la chat di solo testo o accendere la webcam e il microfono per la chat video e audio. La chat di testo è migliore se non ti senti a tuo agio nel mostrarti agli estranei. Puoi anche dedicare un minuto a trovare risposte invece di dover parlare in tempo reale. La video chat invece, ti consente di dare un volto alla persona con cui stai parlando. Se entrambi siete coinvolti, è un'esperienza molto gratificante. Se non ti senti a tuo agio con le persone, usa solo la chat di testo.