Cuneo: Lauria chiede l'intitolazione di un luogo a Norma Cossetto

Un luogo della città di Cuneo intitolato alla memoria di Norma Cossetto: è questa la richiesta che il consigliere comunale "Beppe" Lauria ha inoltrato, nella forma di una mozione ufficiale, al consiglio comunale del capoluogo.

Al centro del documento, ovviamente, il ricordo e la celebrazione delle vittime italiane coinvolte nella tragedia delle Foibe, celebrate per legge della Repubblica nel Giorno del Ricordo, stabilito il 10 febbraio di ogni anno. Nello specifico, la figura di Norma Cossetto, studentessa istriana catturata e imprigionata dai partigiani slavi, seviziata, violentata e infoibata insignita, nel febbraio 2005 e dal Presidente della Repubblica di allora, della medaglia d'oro al Merito Civile.

"Norma Cossetto incarna il sacrificio di tantissime donne che ancora oggi sono oggetto di violenza e discriminazione e sopraffazione - ricorda il testo della mozione - : nella nostra città non esiste un luogo intitolato alla memoria di questa giovane eroina". Lauria sottolinea anche come, negli anni, la Commissione del Famedio sia stata sorda e insensibile alle innumerevoli richieste avanzate in questo senso.

La mozione verrà discussa nel consiglio comunale di febbraio.