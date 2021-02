Cuneo, "Al Santa Croce si può": nasce il comitato che vuole il nuovo ospedale unico in centro città

Un comitato con l'obiettivo di proporre ai cittadini di Cuneo la possibilità di un'alternativa concreta alla decisione del consiglio comunale in merito alla sede del futuro nuovo ospedale unico cittadino: così si presenta ufficialmente il comitato "Al Santa Croce si può".

L'idea, ovviamente, è quella di non abbandonare la proposta di realizzare la nuova struttura unica nell'area dell'attuale ospedale Santa Croce invece che in quella - indicata dallo studio di pre-fattibilità commissionato dalla Fondazione Nuovo Ospedale Unico di Cuneo come preferibile - dell'attuale ospedale Carle.