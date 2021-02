Il Carlevè di Mondovì veste la città a festa: dal Gigamoro alle vetrine di Breo (FOTO)

Dalle vetrine al Gigamoro, anche nel 2021 Mondovì ha trovato il modo di onorare i festeggiamenti del Carnevale.

E se il Covid non permette le tradizionali sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del centro, il Moro non poteva non prendere le chiavi della città.

La Famija Monregaleisa, dopo aver vestito a festa le vetrine di Breo con costumi, decorazioni a tema e maxischermi che proiettano video delle passare edizioni del Carnevale, ha deciso di regalare un'installazione spettacolare: un gonfiabile del Moro, altro circa 20 metri, realizzato dalla Fly In di Bene Vagienna.

E mentre un altro gonfiabile è comparso di fronte al palazzo comunale, gli organizzatori hanno lanciato il web contest “Cantuma ‘n coro, salutme ‘l Moro”. Per partecipare è sufficiente consultare la home page sul sito ufficiale www.carnevaledimondovi.it.

Disponibili in modalità karaoke i filmati di tre rappresentative canzoni del carlevè: ‘Inno del Carlevè’, ‘Ambasciatore’ e ‘Ciao Pais’. Occorre realizzare un semplice filmato ed inviarlo tramite whatsapp al numero 334 3448647 entro il 28 febbraio 2021.

Una giuria di esperti esaminerà i file multimediali e decreterà il vincitore: il video verrà diffuso attraverso i canali social del Carnevale di Mondovì durante una cerimonia di premiazione ufficiale effettuata in modalità online.