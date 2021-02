Arrivata in tempo record la “stanza degli abbracci” a Levaldigi

E’ stata allestita questa mattina la stanza degli abbracci alla casa di riposo Fratelli Ariaudo di Levaldigi. Posizionata all’ingresso, ma scorporata dal resto della struttura e dai posti di degenza.

Potranno passare dieci persone al giorno, dalle 9.30 alle 17. Una volta all’interno della stana, si avranno a disposizione quindici minuti a disposizione, dopodiché gli operatori della casa di riposo si occuperanno di sanificare l’ambiente per far entrare altri utenti.

La struttura si era già dotata due postazioni in plexiglas per consentire ai parenti degli ospiti di potersi vedere e parlare durante questi mesi di emergenza sanitaria. Ieri la richiesta partita dalle educatrici per poter allestire la stanza, un modo per riabbracciare i propri cari in sicurezza che si sta sempre più diffondendo nelle rsa di tutta la Granda.

"Noi operatrici dobbiamo davvero ringraziare il nostro presidente - commenta la coordinatrice Alessia Margaria - quando gli abbiamo fatto la proposta si è subito adoperato per trovare una stanza degli abbracci. Questa mattina la struttura è stata montata e decorata, questo pomeriggio è stata messa in funzione. Siamo davvero felici, dopo un anno ora i nostri ospiti potranno tornare a sfiorare i loro cari".

“Abbiamo realizzato una bella sintesi - spiega il direttore sanitario Paolo Toselli - i familiari potranno scegliere se vedersi solo o abbracciarsi”.

La struttura oggi è covid free, gli operatori sanitari hanno ricevuto la seconda dosa del vaccino Pfizer, mentre gli ospiti che non hanno fatto il Covid riceveranno la seconda dose entro la prossima settimana.