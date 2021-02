Vacanze sulle spiagge più belle della Liguria: come raggiungerle

Vacanze sulle spiagge più belle della Liguria in estate? Si spera di sì, ma ora è tempo di organizzarsi per la prossima stagione.

Con un transfer Genova Aeroporto Portofino, Santa Margherita Ligure, Savona Terminal Crociere si possono raggiungere tutte le spiagge più belle. Come raggiungere questa zona e quali sono le spiagge più belle? Tutti i mezzi per raggiungere le spiagge e tutte le località più interessanti da scoprire in Liguria.

Vacanze sulle spiagge più belle della Liguria: come raggiungere

Per raggiungere le spiagge più belle della Liguria, il modo più semplice è raggiungere via aereo, via treno o via autobus i centri di Genova, La Spezia e Savona e da lì poi raggiungere i paesi che custodiscono le spiagge più belle della Liguria.

I paesi si possono raggiungere usando gli autobus locali e provinciali, spendendo qualcosa di meno. Anche l'hotel dovrebbe essere nel centro più grande, così si potrà avere un punto di riferimento poi per il ritorno.

Come raggiungere questi centri principali? In aereo, le compagnie che permettono di raggiungere Genova, La Spezia e Savona sono:

Ryanair;

Alitalia;

Lufthansa;

AirFrance.

Sono disponibili anche soluzioni low cost, magari a patto di fare uno scalo o più scali lungo il percorso.

In treno, invece, sono a disposizione i treni Italo, Frecciarossa e Frecciabianca. Per muoversi in direzione delle spiagge, si possono usare anche gli Intercity. Per l'autobus, Flixbus è una soluzione pratica, ma può prevedere anche dei cambi. Verificate in anticipo le disponibilità, così da organizzare anche i cambi in base alle esigenze. Gli orari e i cambi si modificano in base al treno, alla destinazione e agli orari scelti.

Vacanze sulle spiagge più belle della Liguria: quali sono le migliori

Quali sono le spiagge migliori per godersi la vacanza? Nella provincia di Genova, si possono trovare la Baia del Silenzio a Sestri Levante, la Baia di Paraggi a Santa Margherita Ligure e la Spiaggia di San Fruttuoso di Camogli.

L'acqua è cristallina e ricorda molto l'aspetto di una piscina. Le spiagge sono attrezzate nel genovese, ma conviene andare con largo anticipo, anche la mattina presto, per non subire poi l'affollamento dei turisti. Anche i paesi offrono diverse attrattive.

Nella provincia di La Spezia, le spiagge migliori sono quella di Fegina a Monterosso al mare e quella di Cala Maramozza a Lerici. Quella di Lerici è piccolissima, ma è considerata Bandiera Blu dal 2018. Invece, la spiaggia di Fegina è molto lunga e ha diversi stabilimenti balneari lungo il percorso.

Infine, nella provincia di Savona, i lidi da esplorare sono: la Spiaggia di Bergeggi alla Riviera di Ponente e la Baia dei Saraceni a Varigotti. L'acqua è trasparente e l'atmosfera è unica anche per i bambini. Infatti, in queste zone, ci sono aree attrezzate per i più piccoli, parchi naturali e una serie di attrattive turistiche.

La Riserva Naturale Regionale nelle vicinanze di Bergeggi offre un percorso speciale per gli escursionisti e per i bambini.

Molto interessanti sono anche le spiagge della zona di Imperia. Non si può dire di essere passati dalle spiagge più belle senza un salto alla spiaggia di San Lorenzo al Mare, con tutto quello che serve per grandi e piccini.