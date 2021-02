Mondovì, sarebbe stato picchiato a sangue e rapinato dal ‘pusher’ per la partita di droga non pagata

E' una sera di novembre del 2018. I Carabinieri di Mondovì ed il 118 vengono chiamati per una persona ferita a seguito di un’aggressione, un ragazzo classe ’95. “Sono caduto per le scale perché il cane mi ha strattonato”.

Questa la versione iniziale che la presunta vittima, confermata dalla sua attuale moglie, aveva fornito alle autorità.

Nei giorni scorsi, al Tribunale di Cuneo, il 25enne, parte offesa, ha raccontato quella che, a suo dire, sarebbe la realtà dei fatti: non sarebbe stato un incidente, ma una resa dei conti per la partita di droga non pagata a M.S., odierno imputato, sfociata in rapina semplice in concorso con A.S., che ha già definito la sua posizione con il patteggiamento della pena.

“Ero uscito insieme alla mia attuale moglie, per portare i cani a passeggio, quando abbiamo incrociato quattro persone - ha raccontato la presunta vittima-. Due li conoscevo, uno era M.S. e l’altro A.S., gli altri solo di vista. Abbiamo parlato un po’ e poi, mentre stavamo per rientrare a casa, sono stato aggredito alle spalle e buttato a terra violentemente. Hanno ordinato alla mia compagna di aprire la porta di casa. A.S. è andato di sopra e ha portato via il mio computer. Eravamo impauriti e inizialmente abbiamo preferito non denunciare il fatto, poi ci abbiamo ripensato e la mattina dopo sono andato dai carabinieri. Loro non abitavano a Mondovì. A.S. è di Chivasso e M.S. di Vercelli. Io avevo comprato 20grammi di hashish da M.S., ma non avevo i soldi per pagarlo perché in quel periodo lavoravo poco. Gli dovevo 290euro. Gli avevo promesso che avrei saldato il debito dopo due settimane. Quella sera, sono venuti a cercarmi, ma avrei dovuto pagarlo a dicembre. A.S. sapeva che abitavo lì, perché eravamo amici ed era già venuto da noi a trovarci. Avevano chiamato per sapere dove ero. Quando ci siamo incrociati per strada abbiamo discusso. M.S. voleva i soldi, ma io gli avevo detto che non li avevo. Mi sono girato e lui mi ha aggredito alle spalle e sbattuto a terra. Non mi sono fatto refertare in ospedale, ho solo chiesto un antidolorifico”.

Il computer è stato successivamente recuperato dagli inquirenti che l’hanno trovato nella casa di M.S. a Vercelli. In aula era presente anche la moglie della persona offesa, che ha confermato l’accaduto. Assistito dal suo difensore, la parola è stata data ad A.S che ha dichiarato di conoscere entrambe le parti. In particolare, con riguardo alla parte offesa, ha riferito che in quell'occasione si sarebbe rifiutato di restituire i soldi a M.S.: "Gli diceva ‘Io non ti devo niente. Se vuoi picchiami’. M.S. lo ha spinto e lui è caduto a terra, poi mi ha detto di andare di sopra a prendere il computer. La porta l’hanno aperta loro e sono saliti di sopra. Il computer era l’unico oggetto di valore che aveva”.

Il 2 marzo l’esame dell’imputato e la discussione.