Allagamenti e alberi pericolanti per la neve: intensa giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco della Granda

Intensa mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco della Granda, impegnati in una serie di interventi in parte collegati al maltempo.
Tra questi, quelli collegati ad alcuni allagamenti – i più gravi dei quali verificatisi a Tarantasca e Carrrù – verificatisi per il cattivo deflusso di canali o scoli che dopo essersi ostruiti non hanno più smaltito l’ingente quantità di acqua piovana scesa in diverse zone della nostra provincia.
Tra questi anche il soccorso al conducente di un furgone bloccato dall’acqua che aveva completamente allagato un sottopassaggio lungo la Strada Antica per Carmagnola a Racconigi.
Ben più numerosi, nelle vallate alpine, gli interventi dovuti alla caduta di rami o alla presenza di alberi resi pericolanti dal peso della neve caduta nelle ultime ore.
Altre squadre sono state nel frattempo impegnate per la messa in sicurezza di un palo della rete elettrica a Sant’Anna di Chiusa Pesio e per una fuga di gas – dovuta a una guarnizione difettosa subito individuata – segnalata presso un centro cottura a Mondovì.