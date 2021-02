Mancano gli infermieri nelle case di riposo e non solo. Il presidente del Sacra Famiglia di Mondovì: "Ora basta, servono provvedimenti seri"

"Mancano gli infermieri": lo sentiamo ripetere da tempo ormai. La carenza di personale colpisce le RSA come gli ospedali e la pandemia ha aggravato notevolmente la situazione.

"Gli infermieri mancano e non solo nella nostra struttura, ma in tutte le rsa ed ospedali" - commenta il presidente del Sacra Famiglia di Mondovì, Diego Bottero -"Per le case di riposo è intollerabile. Il pubblico deve intervenire, non si può continuare così, l'assistenza infermieristica è essenziale, occorre prendere provvedimenti seri".

Le figure infermieristiche e scarseggiano e sono sempre più richieste, ma il sistema sanitario non può continuare così.

Il presidente Bottero interviene e annuncia: "Non siamo di serie b: o rientriamo nei servizi sanitari con una nostra competenza o siamo un dormitorio. Prenderò una forte iniziativa con le altre case di riposo limitrofe al nostro territorio per riunirci e fare lavoro di squadra nei confronti delle istituzioni. A causa del Covid abbiamo dato molto, ora basta".