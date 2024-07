A Farigliano compare un Pikachu gigante, opera dell'Artista Misterioso

Un Pikachu gigante è comparso all'ingresso del Comune di Farigliano.

È la nuova opera dell'Artista Misterioso che, con le rotoballe di fieno, negli anni passati aveva già realizzato i Minions, Yoda e il Gatto rosso gigante, lo Stregatto di Alice nel 2021 (leggi qui) e, nell'inverno dello stesso anno, Olaf e alcuni elfi.

Quest'anno il grande ritorno con un coloratissimo Pokemon, giallo, come i girasoli che fioriranno a breve in paese dove è già tutto pronto per l'apertura del labirinto del progetto "Girasoli a Farigliano".