Beinette: la Giunta approva il progetto preliminare per riqualificare la bocciofila

La giunta comunale di Beinette ha approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economico relativo alla riqualificazione della bocciofila comunale.

I lavori, finanziati in parte con contributi statali e in parte con finanziamenti europei per quanto riguarda l'efficientamento energetico, riguarderanno la riqualificazione energetica del fabbricato, la realizzazione di nuove aree esterne per il gioco delle bocce, la sistemazione della terrazza esterna e l'ampliamento del locale cucina.

Il progetto è di 320 mila euro, circa 260 mila euro di lavori.