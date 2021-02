Zona Arancione per il Piemonte? Cirio: “I numeri dicono di no” (VIDEO)

Per Alberto Cirio la Regione Piemonte deve restare in Zona Gialla. Lo ha dichiarato questa mattina durante una visita a Savigliano.

“Zona Arancione per il Piemonte? I numeri del pre-report dicono di no – ha dichiarato Cirio -. A metà settimana riceviamo da parte del Ministero della Salute il pre-report che è frutto di valutazioni, numeri, calcoli tecnici e indicatori. I dati vengono mandati a Roma dalla Regione e sono riferiti alla settimana scorsa. Il pre-report arrivato nella notte ci dice che abbiamo ancora i numeri da zona gialla, con una situazione stabile. L'indicatore Rt è lievemente in crescita ma ancora sotto l'1. Tuttavia il verdetto spetta al Cts e a Roma che deciderà domani. Ma noi siamo convinti che con questi numeri il posizionamento del Piemonte sia da zona gialla”.