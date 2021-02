Sporcizia e rifiuti abbandonati nel quartiere San Paolo di Cuneo

Una lettrice ci ha inoltrato una serie di immagini che testimoniano il degrado e l'incuria in una zona del quartiere San Paolo a Cuneo, in particolare nella piazzetta di via Spartaco Beltrand.



E' la lettrice, che vive nei pressi della zona, a evidenziare come spesso vengano abbandonati rifiuti, ci sia ancora del materiale edile utilizzato durante i lavori per il teleriscaldamento. A terra bottiglie, pacchetti di sigarette vuoti, spazzatura e tanto altro.

"Chiedo maggiore vigilanza in una zona ad alta densità di abitanti, dove vivono bambini e anziani. Non è piacevole, sicuro e soprattutto igienico trovare sempre rifiuti e spazzatura sotto i balconi di casa e vicino alle proprie auto".