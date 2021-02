Premio Radio Centallo, votazioni al via per eleggere il "Centallese dell'anno 2020"

Torna l’appuntamento con il “centallese dell’anno”, iniziativa promossa dall’associazione Radio Centallo per premiare quanti su scala locale si distinguono per meriti culturali, scientifici, sportivi, sociali, nell’ambito del volontariato o in altri settori di pubblico interesse nel comune di Centallo. Come sempre, il vincitore sarà scelto dalla comunità: “Il voto – commenta il presidente Alessandro Cubeddu – è un gesto gratuito per dire grazie al prossimo. Per qualcuno potrà sembrare superfluo, ma per un volontario significa adrenalina pura, un modo per continuare a dare il meglio di sé”.

Per votare c’è tempo fino alle 24 di domenica 7 marzo : è possibile esprimere una sola preferenza, inviata in forma privata tramite messaggio Facebook ad Alessandro Cubeddu, via whatsapp/sms al numero 3703294711, oppure via mail alla casella mod@radiocentallo.it. Il voto sarà riservato agli iscritti al gruppo Radio Centallo (fino alla data di oggi) o agli iscritti della lista whatsapp. Per “l’anno del Covid” sono 14 le nomination in lista, proposte nei giorni scorsi dagli iscritti al gruppo Facebook Radio Centallo. In alcuni casi, le candidature sono individuali, in altri riguardano organizzazioni e gruppi collettivi.

Ecco l’elenco completo:

· Aurelio Abrate, per il suo grande impegno come volontario in Croce Rossa;

· Don Carlo Musso, per il servizio che continua a svolgere per la comunità;

· Filippo Bramardi, volontario ed ex presidente della Croce Rossa di Centallo, per aver guidato per ben 23 anni il gruppo dei volontari della locale Croce Rossa con capacità e spirito di servizio;

· Cataldo Gabriele, per il suo altruismo e la sua scelta di diventare diacono per aiutare l’uomo, un vero uomo a servizio dell’uomo;

· Giovanni Becchio, per il suo impegno al Movi e la sua generosità;

· Giuseppe “Pino” Chiavassa, per le modalità adottate per contenere la diffusione del virus durante la pandemia, andando oltre i suoi doveri di sindaco;

· Laboratorio Duelli, per aver continuato ad operare quasi subito dopo il 1° lockdown lavorando con i disabili e contribuendo a sollevare le famiglie nonostante le difficoltà imposte dalle mascherine, mentre molti altri centri sono rimasti chiusi;

· Maggioranza/Opposizione consiliari, per aver messo da parte le rivalità politiche per fare fronte insieme alla pandemia;

· Marcella Mogna, presidente dell’Anpa sezione di Centallo, per il suo impegno da oltre 10 anni per le colonie feline di Centallo e per il suo aiuto in casi di animali feriti e abbandonati;

· Maria Angela Serale, per il volontariato nella Caritas Centallese e il suo incarico di presidente Avis;

· Michele Abrate, per il suo impegno nella guida dell’Associazione Cattolica diocesana;

· Paolo Bergese, per la realizzazione del documentario “Io Solo” un video che ha raccolto testimonianze e confessioni della quarantena;

· Veronica Rosso, per il grande impegno nel volontariato sempre portato avanti con serietà, con uno sguardo attento alle realtà giovanili. Da anni in particolare è parte dell'azione cattolica parrocchiale di cui è attualmente presidente; è inoltre coinvolta nelle iniziative di radio Centallo. Il suo enorme impegno avviene sempre nel silenzio e nella totale gratuità;

· I volontari parrocchiali, per l’accoglienza alle messe, il controllo degli ingressi e la sanificazione della Chiesa dopo ogni celebrazione.