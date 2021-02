Boves, il sindaco: "Aumento di casi nelle scuole e classi in isolamento. Non escludo provvedimenti più seri"

Il sindaco di Boves Maurizio Paoletti è intervenuto su Facebook per informare i suoi concittadini in merito alla situazione in alcune scuole del territorio.

"Da due giorni stiamo rilevando un aumento dei contagi che hanno interessato alcuni bambini della scuola dell'infanzia di Boves ed anche alcuni ragazzi della primaria di Rivoira e di una classe della media del capoluogo.

È stata disposta la sospensione per le classi interessate con relativi isolamenti e sono in fase di monitoraggio altre classi. Non escludo a breve l'adozione di provvedimenti che potrebbero interessare l'intera scuola, nel caso i contagi dovessero aumentare, che verranno adottati in concerto con la dirigente scolastica dott.ssa Olga Bertolino ed il presidente dell'asilo di Boves geom. Luciano Crespi ed il Sisp.

Chiedo a tutti i ragazzi ed alle famiglie la massima collaborazione e lo scrupoloso rispetto delle norme per evitare l'aggravarsi della situazione".