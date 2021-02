Agli artisti Levis e Sismonda la nuova Pinacoteca di Racconigi

“Si deve avere un pensiero etico: restituire alla città qualcosa che già le appartiene - commenta la curatrice dell’associazione Carlo Sismonda cui sarà probabilmente affidata la gestione della realtà espositiva - . L’arte è la più grande e libera forma di civiltà. Due saranno gli obiettivi della Pinacoteca: valorizzare gli artisti racconigesi o che sono transitati in città e aprirsi ai giovani artisti emergenti che come Levis e Sismonda scelsero di andare avanti per la loro strada. Ci vuole mecenatismo e attenzione per chi è nell’ombra, ma ha talento per emergere. Ci troviamo in un luogo meraviglioso e spendibile per l’allestimento”.