Premiati i vincitori dei "Presepi in Crusà" a Beinette

Si è svoltalo scorso 6 gennaio, a Beinette, la premiazione del concorso Presepi in Crusà, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno coinvolge famiglie, bambini, scuole e adulti nella realizzazione dei presepi, valorizzando creatività, collaborazione e tradizione.

Tre i premiati per ciascuna categoria – bambini, adulti, famiglie e scuole – e un premio per ogni presepe del catechismo.

Per la categoria Famiglie sono stati premiati Alice Arese e Lisa Dovico, Alessia, Nicolò, Romina e Fabio Cerutti, e la famiglia Spada.

Nella categoria Bambini hanno ricevuto il riconoscimento Arianna Spada, Matteo Garelli e Nicolò e Samuele Cozza.

Per gli Adulti i premi sono andati al gruppo I Fili dell’Amicizia, a Rossa e Mary e a Fabrizio Bella Bonino.

Ampio spazio è stato riservato anche alle Scuole, con la premiazione della Scuola primaria di Villanova Mondovì, della Scuola dell’infanzia di Beinette e della Scuola dell’infanzia di Vigna, a testimonianza dell’importante valore educativo del progetto.

Un riconoscimento speciale è stato inoltre consegnato a tutti i presepi realizzati dai gruppi di catechismo, sottolineando l’impegno e la partecipazione delle realtà parrocchiali.