Plastic Free Onlus sbarca nell’Albese e cerca volontari

In tutte le città d'Italia stanno nascendo gruppi "plastic free": volontari con l'obiettivo di liberare l'ambiente dalla plastica abbandonata irresponsabilmente.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione nazionale di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità di questo materiale, in particolare quello monouso, che non solo inquina, ma arriva anche a uccidere.

In continua crescita, la Onlus vanta al momento 22 referenti per la raccolta in Piemonte e 450 sul territorio nazionale.



Con la recente nomina di un responsabile per i territori di Santa Vittoria d'Alba e di Alba, individuato in Samuele Giordano, l'associazione di volontario sta cercando di formare un gruppo che si prenda cura della natura circostante attraverso la rimozione della plastica abbandonata a terra, lungo le strade come nelle campagne.



Al momento le persone disponibili si contano sulle dita di una mano, ma il gruppetto ha necessità di crescere per effettuare la prima raccolta. Da qui l’appello che il referente di zona lancia in vista della prima raccolta prevista nel mese di marzo, presso il parcheggio del centro commerciale Bennet di Santa Vittoria d'Alba. "Le aree contaminate dalla plastica sono parecchie e per ora siamo solo un piccolo gruppetto di ragazzi – spiega Samuele –. Siamo alla ricerca di altri volontari che ci aiutino a programmare un utile lavoro di raccolta e a fare sparire dai nostri paesi e dalle nostre città rifiuti che verranno poi affidati all’ente di raccolta locale"



A ogni volontario verrà consegnata una maglietta col logo dell’associazione e guanti protettivi. Resta obbligatoria la mascherina individuale, a cura di ogni singolo volontario.

Per informazioni contatti è possibile contattare il numero 351.6379978 oppure scrivere una email all’indirizzo Giordano.samu1969@gmail.com.