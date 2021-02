Spaccio al Movicentro: fermato con 19 dosi di droga nascoste nelle calzamaglia, condannato

È stato condannato ad 1 anno di reclusione e al pagamento di 2000 euro di multa un ragazzo, di origine africana, accusato dal Tribunale di Cuneo di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’episodio risale al gennaio 2019. A seguito di un controllo di routine da parte degli inquirenti nella zona della stazione di Cuneo, l’imputato era stato individuato insieme ad altre persone al Movicentro. “Mentre stavamo effettuando i controlli il ragazzo ha cercato di nascondere la sostanza all’interno della calzamaglia che indossava sotto i pantaloni - ha testimoniato un poliziotto - Un collega se ne è accorto e lo abbiamo perquisito. Gli sono stati trovati addosso 19 involucri di dosi di marijuana. Aveva anche 50 euro in contanti e due telefoni. Condotto in questura, nella scarpa sinistra aveva nascosto un altro involucro”.

Per lui, il p.m. Raffaele Delpui ha chiesto la condanna. Di contro, la difesa ha domandato l'assoluzione dell'imputato in quanto "non è stata rinvenuta nessuna cessione a cliente. Si può supporre che il ragazzo fosse appena arrivato da Torino e avesse acquistato la sostanza per uso personale".