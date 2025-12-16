 / Eventi

La Festa del Tarluc illumina l’inverno della Valle Stura

Tradizioni occitane, musica, teatro e natura: dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 l’Ecomuseo della Pastorizia celebra uno dei riti più identitari delle Alpi cuneesi

Nel cuore dell’inverno, quando le montagne della Valle Stura si vestono di silenzio e neve, torna uno degli appuntamenti più attesi e simbolici del territorio: la Festa del Tarluc. Dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo propone un ricco calendario di eventi gratuiti che intrecciano cultura occitana, tradizioni pastorali, musica, teatro e attività per tutte le età.

La rassegna si apre nella notte della Vigilia con la Santa Messa di Natale nella chiesa dell’Assunta, animata dalla musica tradizionale occitana, a testimonianza di un legame profondo tra spiritualità e identità locale. Nei giorni successivi, il programma si articola tra laboratori creativi, spettacoli e momenti di scoperta pensati per famiglie, bambini e visitatori.

Tra gli appuntamenti più significativi, il laboratorio di gioco-teatro dedicato ai più piccoli, la rappresentazione della tosatura della pecora “Flouca”, che riporta al centro i gesti antichi della pastorizia, e il laboratorio di feltro aperto a grandi e piccoli. Non manca la musica, con il concerto DUEA, che unisce voci narranti e violini in un racconto sonoro intenso e suggestivo.

La Festa del Tarluc è anche un invito a vivere il territorio: la ciaspolata del Tarluc, guidata da un accompagnatore escursionistico, permette di esplorare il paesaggio invernale e di concludere l’esperienza con una degustazione di prodotti locali. Durante il periodo festivo sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il percorso espositivo dell’Ecomuseo e la mostra fotografica dedicata alla memoria e alla vita d’alpeggio.

Più che una semplice rassegna, la Festa del Tarluc si conferma come un momento di comunità e trasmissione culturale, capace di raccontare la Valle Stura attraverso le sue voci, i suoi suoni e i suoi saperi. Un’occasione preziosa per riscoprire, nel tempo sospeso dell’inverno, il valore delle tradizioni che ancora oggi tengono vivo il legame tra uomo, montagna e storia.

