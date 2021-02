Continua la collaborazione tra Cec e Busca per garantire la pulizia delle strade

Sinergie, per interventi importanti. Una collaborazione tra il Comune ed il Consorzio ecologico cuneese, che procede ormai da alcuni mesi.



Si tratta della pulizia programmata a rotazione delle strade comunali con spazzatrice meccanica. Gli interventi si svolgono ogni 2° e 4° venerdì del mese dalle ore 14,00 alle 15,30 circa, subito dopo pulizia di corso Giolitti per la chiusura del mercato settimanale.



Nel 2° venerdì del mese le strade interessate sono viale Nazioni Unite e viale Strasburgo, mentre nel 4° venerdì l'intervento di pulizia riguarda via Pes di Villamarina (nel tratto davanti alle scuole dell’infanzia e del micronido), viale Concordia ed il lato strada di fronte alle scuole di piazza Fratelli.



Per poter eseguire correttamente il lavoro, in alcune strade del concentrico si è reso necessario istituire il divieto di sosta.