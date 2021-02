Leggere per crescere: Cuneo lancia il suo "patto locale per la lettura"

Un patto locale per la lettura, che punti a rafforzare e implementare la rete territoriale legata alla lettura, instaurando una collaborazione tra enti pubblici, scuola e soggetti privati: è questa la nuova iniziativa lanciata dal Centro per il libro e la lettura, ANCI e Comune di Cuneo per dar seguito alla qualifica della città capoluogo come "città che legge".

Cuneo ha raggiunto la nomina nel 2017: "Città che legge" è un progetto nazionale che punta a promuovere e valorizzare politiche pubbliche di promozione della lettura, per riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso.

Qualunque realtà che condivida gli scopi del patto può aderire seguendo QUESTO LINK.