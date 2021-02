Lutto a Busca per lo storico imprenditore Ezio Migliore, fondatore della Fea Srl

Lutto a Busca per la scomparsa all'età di 70 anni di Ezio Migliore, storico imprenditore, fondatore della Fea Srl, mancato questa mattina, sabato 27 febbraio, all'affetto dei suoi cari.

Una realtà con una storia di 35 anni durata fino ai primi anni Duemila che si occupava della produzione di prefabbricati in cemento destinati perlopiù alla costruzione di capannoni, silos e manufatti in cemento.



L'azienda ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità buschese dando lavoro negli anni a numerosi dipendenti.

Una persona solare, onesta, con una grande voglia di vivere. Sempre dinamica e amante del mare e della montagna. Qui si recava spesso per sciare, finché la salute glielo ha consentito.

Da due anni lottava con forza e dignità con la malattia.



"Una persona a cui tutta Busca voleva bene", lo ricorda la famiglia.



Lascia la moglie Evelina e i figli Andrea (architetto con studio a Cuneo e consigliere a Busca dal 2009 al 2014 nel primo mandato di Marco Gallo) e Daniele (dipendente) e le affezionate nipoti Letizia e Virginia.

"Ci stringiamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Ezio. - lo ricorda il primo cittadino di Busca Marco Gallo - È stato un imprenditore di successo che ha saputo affermarsi nel suo lavoro. Ci mancheranno le sue battute e la sua allegria".



I funerali si terranno lunedì 1 marzo alle 10,30 presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Busca.