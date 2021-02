Lutto a Dronero per la morte di Silvano Belliardo, ex barbiere

"Lo conoscevo bene. Ieri pomeriggio non capivo cosa stesse succedendo. Ho visto arrivare l'ambulanza ed i vigili del fuoco, poi mi hanno detto. Mi dispiace tanto." Le parole di un vicino di casa.



Quando ieri pomeriggio, venerdì 26 febbraio, intorno alle ore 16 sono arrivati presso la sua abitazione i soccorsi, vani sono purtroppo stati i tentativi di rianimazione.



È morto nella sua abitazione di Dronero.



Silvano Belliardo, 67 anni. Originario di Roccabruna, era un ex barbiere attualmente in pensione.



Belliardo era il più grande dei fratelli. Iniziò l'attività di barbiere quando era molto giovane. La tenacia negli anni lo aveva portato ad aprire un'attività in proprio in piazza Martiri a Dronero. Molte le persone che lo conoscevano.



Il dolore della figlia Cristina e del genero Dario con i nipoti Sofia e Nicolò. I fratelli Riccardo, Adriano e Renato, le cognate e tutti i parenti. I funerali di Silvano Belliardo, partendo dalla sua abitazione in via Visaisa, verranno celebrati lunedì 1 marzo alle ore 14,30 presso la Parrocchia di Dronero.