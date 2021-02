Saluzzo, dal 1° marzo gli uffici comunali non saranno più aperti il sabato mattino

Saluzzo, il municipio in via Macallè

Oggi l’ultima giornata di apertura al pubblico, poi il municipio di via Macallè non sarà più aperto il sabato mattino, un giorno lavorativo da sempre per alcuni uffici comunali di Saluzzo, in concomitanza con il grande mercato settimanale.

Era uno dei pochi Comuni ad avere molti sportelli in servizio in questo giorno. A palazzo Italia, in piazza Cavour, sarà aperto dalle 9 alle 12 solo l’Ufficio dei Servizi demografici per pratiche funebri e assistenza a matrimoni.

A partire da lunedì primo marzo si osserveranno i nuovi orari comunali.

“La rimodulazione dell’orario in tutte le sue sedi (via Macallè, Palazzo Italia, Biblioteca civica e Polo culturale ex caserma Musso, municipio di Castellar) - informano dal Comune - è stata studiata per eliminare alcune criticità rilevate in passato dalla cittadinanza ed è il frutto di un accordo sindacale che permette l’allineamento con le aperture degli enti sovraordinati come la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte".

Con il nuovo schema orario i vari uffici saranno sempre aperti in contemporanea.

"Questo per evitare evitando che un utente che deve rivolgersi a più servizi ne trovi uno non disponibile nella stessa giornata. Inoltre, la riorganizzazione del lavoro del personale di Polizia locale permetterà una maggior presenza di agenti di pattuglia per rispondere alle esigenze di sicurezza della popolazione".

E ancora dice la motivazione del Comune: "con il “nuovo corso”, tutti gli uffici ottimizzano il tempo a disposizione per le attività cosiddette di “retrosportello”, cioè tutto quanto fanno i funzionari per evadere le pratiche e le istanze presentate dai saluzzesi nei periodi di apertura dei servizi. Il nuovo orario aumenta anche la sicurezza per i dipendenti del municipio perché prevede ingressi sul posto di lavoro scaglionati, minimizzando la possibilità di assembramenti, in questi mesi di pandemia".

Con lo schema in vigore dal primo marzo si da avvio anche all’orario del nuovo Polo socio- culturale nell’ex caserma “Musso”, in particolare alla nuova biblioteca. In questa fase, anche in seguito alle norme anti-contagio in vigore a livello nazionale, il servizio si svolge con la modalità “prenota e ritira” e non sarà ancora possibile accedere alle stanze di consultazione dei volumi da parte del pubblico.

In allegato la tabella con i nuovi orari.