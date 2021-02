Bimbo di 4 anni cade dal bob e batte la testa a Crissolo: elitrasportato al Regina Margherita

L’elisoccorso del 118 della provincia di Alessandria è intervenuto, nel pomeriggio, a Crissolo, in località Pian della Regina.

L’intervento del mezzo aereo si è reso necessario per soccorrere un bambino di quattro anni caduto dal bob sulle alture della Valle Po. Nell’incidente, da quanto si apprende, il bambino avrebbe riportato un serio trauma cranico sbattendo contro una protezione nei pressi della strada provinciale 234.

I sanitari a bordo dell’elicottero hanno prestato le prime cure al bambino, per poi trasferirlo, in elisoccorso, all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino in codice giallo, di media gravità.

Incidente analogo è successo ieri sulle alture di Rucas di Bagnolo Piemonte: un bambino, dopo la caduta dallo slittino, è stato recuperato dal Soccorso alpino e affidato all'equipe del 118. Dopo il trasferimento, in ambulanza, da Rucas a Bagnolo, da qui, in elisoccorso, era stato trasportato al Regina Margherita di Torino.