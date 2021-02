Le prime 24 ore di Cavour in zona rossa: qui a preoccupare è la variante inglese

Da 24 ore, Cavour, cittadina di 5480 abitanti della Città metropolitana di Torino, è in zona rossa. Cavour sorge proprio a ridosso del Cuneese: il territorio comunale confina infatti con la vicina Valle Infernotto, sia con Barge che con Bagnolo Piemonte.

Dal Saluzzese, percorrendo la strada provinciale 589, la “Saluzzo-Pinerolo”, si giunge a Cavour dopo essersi lasciati alle spalle località Crocera di Barge, l’ultimo “avamposto” Cuneese prima del confine con il Torinese.

A Cavour si è registrano 43 casi di positività al Covid-19 (fonte mappa regionale), contro ad esempio i 200 casi della vicina Pinerolo. Ma ciò che preoccupa di più, a Cavour, è la presenza di casi di Covid con la variante UK, la variante inglese.

E quindi, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha disposto, con provvedimento ad hoc, l’istituzione della zona rossa, così come in diversi Comuni del VCO.

La cittadina del sindaco Sergio Paschetta ripiomba dunque in una sorta di lockdown totale, seppur su scala comunale. Vietato ogni spostamento, anche all’interno del comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.

Chiusi tutti i bar e ristoranti, con possibilità di asporto sino alle 18 per i bar (senza cucina) e per le attività di commercio al dettaglio di bevande, mentre per le altre categorie l’asporto è consentito sino alle 22. Non ci sono limitazioni invece per la consegna a domicilio.

Chiusi anche tutti i negozi e le attività, fatta eccezione per quelle previste dall’allegato 23 al Dpcm del 14 gennaio 2021.

“In particolare – si legge in una nota del Comune – restano aperti supermercati, beni alimentari e di necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e centri estetici”.

Su espressa disposizione del presidente Cirio, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza tutte le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie che hanno sede in paese.

Sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l’infanzia, chiuse le scuole dell’infanzia, statali e paritarie. Nelle scuole di ogni ordine e grado sospese le attività di laboratorio, mentre resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Gli studenti residenti a Cavour ma che frequentano scuole fuori dal territorio cittadino non potranno frequentare lezioni in presenza. E, sempre su disposizione del presidente Cirio, ogni Istituto si organizzerà autonomamente per la didattica a distanza.

Sospese tutte le attività nei centri sportivi e parimenti le competizioni sportive: rimane consentino invece svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione, e attività sportiva solo all’aperto, purchè in forma individuale.

Musei, mostre, palestre, attività di sale gioco (anche all’interno di bar e tabaccherie) rimangono chiuse. Servizi bibliotecari, invece, solo su prenotazione.

Il pacchetto di misure rimane in vigore sino al 5 marzo compreso, con possibilità di eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

L’Amministrazione comunale “confida nella consueta collaborazione della cittadinanza, al fine di proteggere la salute di tutti”.