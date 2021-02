C’è una “piccola Lourdes” nascosta tra le vie di Bra. Si trova in frazione Bandito, lungo la strada che porta al centro Mariapoli, in via don Cremaschi, quartier generale dei Focolarini.



Luogo ideale per chi non può recarsi in pellegrinaggio e vuole regalarsi qualche istante di silenzio e di preghiera. Esperienze preziose e oggi sempre più rare.





Questa fedelissima replica rimanda in molti particolari alla grotta di Massabielle ed esprime un forte legame con la cittadina francese delle apparizioni mariane. Lourdes, il piccolo paese dei Pirenei, dove l’11 febbraio del 1858 e per ben 18 volte la “bella Signora vestita di bianco” si mostrò alla 14enne Bernadette Soubirous.





Meta di un forte movimento di fedeli, malati ed associazioni benefiche, il Santuario che sorge sulle rive del fiume Gave de Pau, è uno tra i luoghi di culto più importanti del mondo, attualmente irraggiungibile a causa delle restrizioni anti-Covid.





Qui la giornata di un pellegrino non poteva che iniziare dalla Grotta, segnata sul lato sinistro da una sorgente e al centro da un altare. In alto, in una nicchia ogivale, una statua che raffigura l’Immacolata Concezione, appellativo con il quale Maria si rivelò nel dialetto locale alla giovane pastorella “Que soy era Immaculada Councepciou”.

Che storia quella di Lourdes, eh? E nella notte, quando i pensieri più tristi si fanno strada, una luce rischiara le tenebre e illumina il cammino, è la luce delle fiaccole, dei “flambeau”. Non a caso ai misteri della luce del Santo Rosario è stata dedicata la facciata della basilica del Rosario nei mosaici realizzati da Marko Ivan Rupnik.





Sono mosaici moderni che formano un altro elemento di comunione tra il Santuario di Lourdes e la città di Bra. Esattamente con il Santuario della Madonna dei Fiori, che ben illustra nel pronao i misteri della salvezza, proprio attraverso una maestosa opera dell’artista sloveno, che invita i credenti a meditare sul miracolo risalente al 29 dicembre 1336.