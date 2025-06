Code allo Spazio Conad Cuneo per l'autografo di Al Bano [FOTO]

Lunga coda allo Spazio Conad di Cuneo dalle 11.30 di questa mattina, dove Albano Carrisi ha firmato copie del suo ultimo libro "Il sole dentro" (Mondadori, 2024), insieme a bottiglie prodotte dalle Tenute Al Bano, la cantina vinicola che il cantante sulla breccia da oltre sessant’anni conduce alle porte del Salento.

Un'iniziativa dei soci della Donac Srl, Donato Frisoli e Nadia Serale, gestori dello Spazio Conad Cuneo, oltre che dei superstore di Borgo San Dalmazzo e di Savigliano, che soddisfatti della risposta avuta hanno accolto i fan arrivati numerosi nel centro commerciale cuneese.

Con le sue 82 primavere, Al Bano resta un colosso intramontabile della musica italiana, un artista la cui fama travalica i confini nazionali e che sulla sua notorietà ha fondato un impero imprenditoriale, ma sempre rimanendo affezionato al proprio pubblico.

Estimatori che oggi a Cuneo hanno dimostrato tutto il proprio apprezzamento. In tanti, tra quelli più attempati e altri più giovani, hanno atteso con ordine il proprio turno per una foto o un autografo con il loro mito. Il "cantante del sole", autore di inni alla felicità cantati in tutto il mondo, si è dimostrato molto disponibile e ha abbracciato i suoi fan, firmato etichette e copie dell’autobiografia realizzata insieme a Roberto Allegri, non risparmiando sorrisi e battute con chi l'ha incontrato.