"Il Piemonte riparte solo in un quadro europeo": UNCEM presenta il dossier sulla programmazione EU 2021-2027

" La Regione ha avviato il confronto con il partenariato - spiega - e noi diamo il nostro contributo. Non chiediamo assistenza per le zone montane, non facciamo una questua. Ma se vi sarà 1 miliardo sul Psr, sul Fesr, sull'Fse queste risorse devono produrre risultati. E cioè permettere a chi vive sui territori di continuare a farlo, puntando su nuovo sviluppo sociale ed economico e su nuovi servizi, scuola, trasporti sanità. La cifra investita negli ultimi anni, nel settennio 2014-2021 è di 400 milioni di euro sui tre Programmi. Il Piemonte deve fare di più, nella cornice della nostra ottima 'legge montagna'. Occorre avere visione e strategie, puntare sui Comuni che lavorano insieme ".

Sei i pilastri del dossier Uncem: filiere agricole e forestali, borghi vivi e turismo, innovazione e digitalizzazione, scuole e formazione, trasporti e infrastrutture, sanità, assistenza e cure. Per ognuno, Uncem ha declinato azioni necessarie per le montagne, unendo le risorse finanziarie che arriveranno da programmi regionali (Psr, Fesr, Fse), Piano nazionale Ripresa e Resilienza del Next Generation EU, Fondo Sviluppo e coesione, cooperazione transfrontaliera (Alcotra) e transnazionale), leggi di bilancio regionali e nazionali. Solo un mix di questi fondi, leva per investimenti privati, rigenera i territori.

"Il Piemonte riparte solo se sta in un quadro europeo - sottolinea Colombero - e questa cornice è indubbiamente Eusalp, la Strategia macroregionale alpina. Al momento sono altre le regioni protagoniste. Non possiamo restare indietro e occorre agire in fretta e bene. Protagoniste siano le nostre comunità, che anticipano il cambiamento. Abbiamo bisogno per le aree montane di risposte diverse a territori diversi. Consapevoli che i nostri territori sono già in 'transizione', ecologica e digitale. Abbiamo la necessità di fare investimenti per migliorare un percorso che in passato ha visto arrivare molte risorse, ma lo spopolamento non si è fermano. La pandemia ricolloca i territori in una nuova centralità e questa centralità deve essere chiara nel pianificare l'uso dei fondi UE dei prossimi sette anni".