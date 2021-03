La Protezione Civile di Fossano ripara le statue danneggiate di viale Santa Lucia ma non si trova una delle due teste decapitate (FOTO)

Si sono dati appuntamento questo pomeriggio, lunedì 1 marzo, alle 15 circa un gruppo di volontari della Protezione Civile di Fossano, per riparare le statue di via Santa Lucia.



La scorsa settimana infatti, 2 delle 4 opere presenti sulla ciclopedonale, sono state vittime dei vandali i quali le hanno decapitate e danneggiate. Oggi sono intervenuti diversi volontari per ripararle. Sfortunatamente una delle due teste, però, è scomparsa impedendo così il ripristino della stessa.



“Presa la notizia di questo atto vandalico, ci siamo attivati subito e dopo una valutazione dei danni, abbiamo deciso di intervenire - commenta il coordinatore Paolo Cavallo -. Nel nostro gruppo fortunatamente sono presenti volontari con professionalità tali da fronteggiare questo intervento. Abbiamo recuperato una testa e un braccio, per evitare che andassero persi. Spiace che una testa sia andata persa, mi auguro che qualche persona di bon cuore l’abbia presa per evitare che andasse persa”.



Un appello quindi, quello lanciato da Cavallo, che invita chiunque abbia notizie di questo pezzo mancante a contattare la Protezione Civile, così da provvedere al ripristino. “Dispiace di questo atto vandalico - conclude Cavallo - perché l’ambiente e la città sono nostre: siamo cittadini di Fossano e il nostro scopo dovrebbe essere quello di preservarla”.



Nei giorni scorsi era intervenuto duramente anche il sindaco Dario Tallone contro il “il vile atto vandalico” e che, si è mobilitato con le forze dell’ordine per individuare i responsabili. “Grazie a voi amici volontari per tutto quello che fate per la nostra amata e splendida città” ha poi concluso il primo cittadino.