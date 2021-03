A Roccabruna bimbi davanti alla scuola con gli zaini in spalla: "Noi le regole le abbiamo rispettate!"

"È come se avessero spento gli occhi a mio figlio".

Sono stanchi anche i bambini. A Roccabruna questa mattina, lunedì 8 marzo, si sono presentati davanti alla scuola primaria accompagnati dai propri genitori. Zaini in spalla e cartelloni appesi fuori dall'Istituto, scritte significative.

"NOI LE REGOLE LE ABBIAMO RISPETTATE LASCIATECI LA SCUOLA". Si legge su un cartello. Tanti i sacrifici che in questo anno, sono stati molto diligenti e pazienti i bimbi. Ora la tristezza per aspettative negate.



Scuola è anche incontro, luogo in cui stare ed esperienze per essere. Dietro lo schermo di un computer tutto questo è freddo, mancante di quel contatto che fa la differenza essenzialità. Anche non aver voglia di alzarsi al mattino per andare a scuola ha valore, perché la scuola è anche sbuffare o preparsi in fretta perché si è rimasti addormentati. Insegnamenti importanti dentro ed oltre le materie, il diretto aver a che fare con gli altri: andare a scuola è andare incontro alla vita.

Cartelloni di protesta sono stati appesi anche davanti alle scuola primaria di Villar San Costanzo ed a quelle di Pratavecchia.

A Dronero è previsto per questo pomeriggio un flash mob contro la DAD, alle ore 17.30, presso la scuola primaria di piazza Marconi.