Il cuneese Filippo Blengino nel comitato nazionale dei Radicali Italiani

Si è concluso domenica 7 marzo il XIX Congresso nazionale di Radicali Italiani, tenutosi in forma totalmente online a causa del Covid. L’evento ha confermato i vertici del partito: Massimiliano Iervolino Segretario, Giulia Crivellini Tesoriera ed il torinese Igor Boni Presidente.



Il Congresso ha potuto votare le cariche ed i documenti presentati tramite una piattaforma. Eletto anche il nuovo Comitato nazionale, nel quale siederà anche il cuneese Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo.



Dichiara Filippo Blengino: “Sarà un anno politico complesso, in cui dovremmo riuscire a tornare alla normalità e sconfiggere il Covid. Finché avremo energie noi radicali però continueremo a rimanere per strada, vicino agli ultimi, per tutelare i diritti umani e civili di tutte le persone. In Provincia di Cuneo stiamo lentamente ricostruendo un’alternativa alla solita politica fatta di interessi. Noi non facciamo e non faremo mai i politici, ma continueremo a fare politica, lottando con il metodo della nonviolenza”.