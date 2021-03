Poca gente e banchi semideserti a Cuneo, nel tradizionale giorno del mercato cittadino (GALLERY)

Poca gente e banchi semideserti a Cuneo, questa mattina 9 marzo, per il consueto mercato cittadino del martedì.

Scarsa l'affluenza anche nell'area del mercato coperto in piazza del Seminario, quella che vende generi alimentari. Probabilmnente gli unici che ci saranno a partire dal prossimo martedì se, come altamente probabile, dalla prossima settimana il Piemonte diventerà un'unica zona rossa.

La zona rossa prevede infatti la chiusura dei negozi e quella dei banchi del mercato, mantenendo la vendita dei soli generi alimentari e del settore fiori-piante-animali, in considerazione del fatto che, per quest’ultimo genere di attività, valgono le norme del DPR 228/01, per le quali l’attività svolta sulle aree pubbliche è equiparabile a quella svolta in azienda.