Primo appuntamento con “Le Dimore del Quartetto”: Trio Aves, Italia

Il Monastero dell’Annunziata accoglierà i musicisti del Trio Aves, Italia che potranno per una settimana usufruire gratuitamente della struttura lavorando ai propri progetti artistici.

Secondo il principio di scambio che caratterizza la rete de Le Dimore del Quartetto, il Trio Aves offrirà a sessione di lavoro ultimata un concerto alla Scuola APM e al suo territorio.

Il trio Aves nasce all’interno del Conservatorio G. Verdi di Milano nel 2019. Si forma inizialmente sotto la guida di Luca Braga (Quartetto di Mantova), per poi frequentare le masterclass di Gloria Campaner, Eckart Runge, Sergei Bresler e del Quartetto di Cremona. Attualmente si sta perfezionando proprio con il Quartetto di Cremona all’Accademia Stauffer e sta frequentando la masterclass annuale del Trio di Parma all’Accademia Perosi di Biella.

Si è esibito all’esordio nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze all’interno dei Concerti d’Estate. Nel 2020 sono stati selezionati per entrare a far parte della rete de Le Dimore del Quartetto.

Il momento concertistico presso la sede della Scuola APM verrà programmato prossimamente secondo le disposizioni vigenti relative all’emergenza sanitaria in corso.

La rete di Dimore del Quartetto è sviluppata in collaborazione con ADSI -Associazione Dimore Storiche Italiane, FAI – Fondo Ambiente Italiano, European Historic Houses, Fundación de Casas Históricas y Singulares, Historic Houses UK, Ambasciate e Istituti di Cultura in tutta Europa.