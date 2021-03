La Biblioteca civica di Alba lancia il progetto podcast e inaugura la pagina Instagram

Alla Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba è tempo di novità! Per mantenersi in contatto con i propri utenti e nell’attesa di riprendere i laboratori di lettura, è nato il progetto “I podcast della Biblioteca”.

Due le proposte – una dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, l’altra rivolta agli adulti – che saranno disponibili a partire dal 16 marzo su Spotify e sulle altre principali piattaforme podcast, ma anche sul sito del Comune, all’interno della pagina della Biblioteca.





“Una storia tira l’altra” è il podcast pensato nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Di settimana in settimana verranno proposte delle storie liberamente ispirate ad alcuni dei più belli libri per bambini, tutti disponibili nella Sezione bambini e ragazzi della Biblioteca.

Dieci episodi condurranno i piccoli ascoltatori a scoprire avventure e racconti molto vicini ai loro mondi e a condividere, anche con i grandi, storie che parlano di amicizia, di casa, di libri e di sogni.

Sottolinea l’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa: “L’avvio del podcast Una storia tira l’altra anticipa di qualche giorno la Giornata nazionale per la promozione della lettura che si terrà mercoledì 24 marzo e che è stata istituita proprio per rafforzare il ruolo della lettura quale strumento insostituibile per lo sviluppo e la diffusione della cultura”.

“Note a margine” è il podcast curato dal maestro Paolo Paglia e pensato per spaziare, attraverso aneddoti e riflessioni personali, nel mondo della musica e del cinema, prendendo spunto dal ricco materiale che è presente nella sezione audio-video della Biblioteca.

Dieci episodi concepiti come dieci diversi quadri che, attraverso la voce narrante, daranno vita a immagini sonore capaci di approfondire le sinfonie di Beethoven, l’importanza del silenzio in musica e il rock romantico dei Procol Harum, fino ad arrivare a parlare di frequenze sonore e di tanto altro ancora…

I podcast saranno promossi anche attraverso il profilo Instagram che la Biblioteca civica ha da poco aperto, @biblio_civica_alba, e che sarà utilizzato per far conoscere meglio il patrimonio della Biblioteca, le sue attività e le sue proposte.

Per informazioni: Biblioteca civica di Alba tel. 0173292468, prestito@comune.alba.cn.it.