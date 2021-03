Comune di Saluzzo, due moto Bmw dei vigili e altri beni all’asta su «Ebay»

Due moto Bmw fino a qualche tempo fa in dotazione alla polizia municipale di Saluzzo. Uno scooter Malaguti dotato di parabrezza per l’inverno più una serie di sedie e scrivanie da ufficio, un tavolo e altri oggetti. Come già successo in passato, il Comune di Saluzzo, non potendo come Ente pubblico procedere a vendite dirette a privati, si affida all’ asta online della piattaforma "Ebay" e mette all'asta questi beni. "Per evitare sprechi, non mandare in discarica materiale ancora in buono stato e funzionante. Nell’ottica del riutilizzo, del risparmio energetico e dell’economia circolare "dicono dal Comune.

I “pezzi pregiati” di questo lotto sono le due moto marca Bmw, 650 di cilindrata. Il prezzo da cui partono le offerte è 1200 euro, ciascuna. Hanno pochi km e non sono più usate per esigenze di servizio. Il Comune di Saluzzo ha anche eliminato il requisito della patente di guida categoria “A” per l’accesso al Corpo di polizia municipale.

Per i potenziali acquirenti dello scooter che è stato utilizzato dal personale dell’Ufficio tecnico, la richiesta parte da 200 euro.

Ci sono poi alcune sedie da ufficio a 15-20 euro l’una, due scrivanie, valutate 40 euro, un tavolo in legno a partire da 80 euro.

Sul portale di aste online i vari articoli sono stati classificati in diverse categorie. Per le sedie e scrivanie: «Commercio, ufficio e industria - Ufficio, stampa e spedizione - Arredo ufficio»; per moto e scooter «Auto e moto: veicoli - Moto e scooter»; per il tavolo: «Casa, arredamento e bricolage – arredamento».

L’elenco completo dei beni in vendita è consultabile sul sito internet del Comune di Saluzzo al link https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2021/03/allegato-VENDITA-BENI.pdf.

Le offerte si potranno presentare a partire dal mattino di giovedì 18 marzo, per 10 giorni.