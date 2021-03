Rifreddo: biblioteca riorganizzata e aperta su prenotazione grazie ad una studentessa di Lettere moderne

Un addestramento pratico che vede la studentessa presente tutte le mattine dalle 9 alle 12 presso la biblioteca situata al piano ammezzato del municipio rifreddese e che impegna Alessia nel riorganizzare e controllare l’inventario dei volumi presenti. Un compito importante a cui, dopo la chiusura del “luogo della cultura” rifreddese per causa del Covid-19, si è aggiunto anche quello gestione delle prenotazioni e ritiro dei libri presso la biblioteca stessa. Infatti, come le “grandi biblioteche”, anche l’Ernesta Cena permette di richiedere il prestito o effettuare la restituzione di un libro semplicemente attraverso una mail nonché di verificare la disponibilità dei volumi attraverso internet.

“Siamo molto felici e soddisfatti - commenta il Vicesindaco Elia Giordanino - che Alessia abbia scelto la nostra biblioteca per svolgere il suo tirocinio di sei settimane e la ringraziamo per il suo prezioso lavoro. Parimenti voglio ringraziare anche i 15 volontari che da anni garantisco l’apertura della biblioteca perché senza di loro non potremo godere di questo importante servizio per la cittadinanza”.