"Anche a Cuneo, sinistra e destra sono innamorate della videosorveglianza"

"Cuneo è una città in cui i reati, secondo i dati ufficiali, sono in continuo calo, ed è aberrante che la politica continui a cavalcare il tema della sicurezza per meri interessi elettorali".

A parlare è Filippo Blengino, segretario provinciale dei Radicali. Il tema, la videosorveglianza partecipata, uno dei progetti lanciati dal Comune di Cuneo che il suo gruppo ha criticato di più negli ultimi mesi.

Approvato a settembre, il regolamento per la "videosorveglianza partecipata" permette ai residenti cuneesi di installare telecamere collegate con i server della Polizia locale sulla via pubblica, opportunità che non piace ai Radicali: proprio a settembre, scrissero una lettera al consiglio comunale proponendo di sospendere il voto e richiedere un parere al Garante nazionale per la protezione dei dati. E proprio al Garante, hanno nella giornata di martedì 16 marzo protocollato un esposto.