Parcheggi in zona ospedale a Cuneo, dal 9 febbraio aumentano le tariffe: il Comune non può opporsi

Il Comune di Cuneo ha appreso che la società SIPAC ha disposto un aumento delle tariffe dei parcheggi in gestione APCOA (silo del Movicentro e altri stalli di sosta in superficie in zona Ospedale Santa Croce) a partire dal 9 febbraio.

SIPAC ha anche reso noto che non saranno rinnovate le agevolazioni per dipendenti ospedalieri e Inps.

Come già illustrato in sede di Commissione consiliare, il Comune di Cuneo sta lavorando da mesi per trovare una via di soluzione efficace rispetto alla richiesta della Società SIPAC di definire un accordo di riequilibrio economico-finanziario.

Poiché secondo il Comune di Cuneo l’accordo proposto non garantiva il rispetto dell’equilibrio economico che l’Ente pubblico deve tutelare, si è fatto quindi ricorso a uno studio legale che ha segnalato elementi contestabili nel calcolo del disequilibrio che si è generato, e si è deciso nelle scorse settimane di predisporre la richiesta di un parere al Nucleo di Analisi e Regolazione dei Servizi pubblici (NARS), organismo della Presidenza del Consiglio deputato a verificare la sostenibilità e la coerenza con l’interesse pubblico dei partenariati pubblico-privati e dei piani economico-finanziari.

Così l’assessore alla mobilità Luca Pellegrino: “L’Amministrazione aveva chiesto a Sipac di dare un segnale di apertura e di mantenere invariate le condizioni attuali delle tariffe e delle agevolazioni in attesa di chiarire l’esito del contenzioso sull’accordo di riequilibrio. Purtroppo, la nostra richiesta non è stata accolta dalla Società che, in forza della convenzione firmata nel 2009 e in vigore fino al 2031, può decidere unilateralmente di aumentare le tariffe. Siamo in attesa che Sipac ci fornisca i documenti necessari per richiedere il parere al Nars; questo pronunciamento determinerà i percorsi che il Comune dovrà o potrà successivamente intraprendere”.



