Attualità | 06 febbraio 2026, 10:40

In Provincia l'Infoday Alcotra sul bando dei progetti singoli

L’incontro informativo è previsto il 12 febbraio alle ore 14 presso la Sala Mostre

Giovedì 12 febbraio, dalle ore 14 al le ore 17, la Sala Mostre della Provincia di Cuneo (Corso Nizza 23 – angolo corso Dante) ospiterà l’Infoday di presentazione della seconda finestra del 4° bando per Progetti singoli del Programma di cooperazione transfrontaliera Francia- Italia Alcotra.

L’evento è organizzato e promosso congiuntamente da Provincia di Cuneo e Regione Piemonte. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/5H2YnG1upYw9ycx38.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’Assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, e del Consigliere provinciale delegato alla Programmazione europea e Alcotra, Silvano Dovetta. Seguiranno gli interventi tecnici dei funzionari dei due Enti. Ampio spazio sarà infine dedicato alla discussione, con l’obiettivo di orientare i potenziali beneficiari verso proposte mature e di qualità, in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile e alla resilienza dei territori alpini.

Il bando Alcotra rimarrà aperto fino alle ore 12 del 29 maggio. Sono sette le misure se cui è possibile candidare progetti: digitalizzazione, sviluppo delle competenze e specializzazione intelligente, impiego di energie rinnovabili, adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi, preservazione della biodiversità, mobilità urbana multimodale e sostenibile, miglior governance della cooperazione. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 26 milioni di euro di FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Programmazione Europea della Provincia di Cuneo all’indirizzo e-mail: ufficio.programmazioneeuropea@provincia.cuneo.it.

cs

